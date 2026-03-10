一年働いたのに昇給額が「数百円」だった　期待が裏切られ「即やる気を失った」と振り返る女性

懸命に働いても報われないと悟った瞬間、プツリと糸が切れることがある。投稿を寄せた東京都の30代女性（Web・インターネット・ゲーム／年収700万円）は、食品メーカーで働いていた20代の頃に経験した世知辛いエピソードを振り返る。

「一年それなりにがんばって働いて」いたという当時、

「ついに昇給。しかしその金額が数百円だったときです。夢も希望もない！と、一気にやる気がなくなってしまいました」

期待はあっけなく裏切られたのだ。（文：篠原みつき）

「社長の気まずそうな顔が忘れられない…」

女性は「昇給を伝える面談時の、社長の気まずそうな顔が忘れられない…」とも書いており、経営側もその額の少なさは自覚していたようだ。

一方、会社の理不尽な体質が原因で見切りをつけた人もいる。建築業で働いていた30代女性（山梨県／事務・管理／年収350万円）が投稿を寄せ、かつて勤務していた家族経営の会社での実態を明かした。

女性は事務員として採用されたものの、その業務範囲は多岐にわたっていた。

「事務員の業務以外にも見積もり作成や現場監督の補助もしていました。朝の掃除から監督の補助から入札や経営審査業務までやっていたのでかなりの業務量はこなしていたと自負しています」

これだけの仕事をこなしていた女性だが、次男が入社してから「家族優遇、家族のミスは他人のせい」「労働基準法より家族の意見」という理不尽な状況が酷くなったという。結局は、この会社から離れる決断をした。

「お客様のためにと思っていましたが、もう頑張る気もなくなり気持ちが固まりすぐに退社しました」

※キャリコネニュースでは「『あ、この会社で頑張るのやめよう』と悟った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/VW8BZHQF