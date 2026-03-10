日本テレビ系で４月１１日にスタートする町田啓太主演の連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時）の新たなキャストが解禁され、町田演じる浮田タツキが勤めるフリースクール「ユカナイ」の代表・三雲英治役を江口洋介が演じることが１０日、わかった。

江口は出演に際し「親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」とコメントした。

小中学生の不登校が３５万人を超え、１２年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。町田演じる教室長・浮田は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも…。

しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。学校に行きたくない子ども達と一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。新たな形のヒューマンドラマとなっている。ドラマ公式ＳＮＳでは、児童生徒役を演じる子どもたちの自己紹介動画も配信されている。

【キャストコメント】

江口洋介「今作は、学校に通えなくなってしまった子ども達の落ち着く場所、フリースクール『ユカナイ』で働くスタッフ達と子ども達の気持ちを再生に向けるお話です。僕は心理学を専門にし、アートセラピー、フリースクール、子ども食堂なども経営する三雲という人物を演じます。親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」