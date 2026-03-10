江口洋介、フリースクールの代表役「大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそう」 町田啓太主演『タツキ先生は甘すぎる！』
俳優・江口洋介が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）に出演することが10日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）が務めるフリースクール「ユカナイ」の代表を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
江口は、タツキが勤めるフリースクール「ユカナイ」の代表・三雲英治（みくも・えいじ／55）を演じる。私立大学の心理学教授で、専門はアートセラピー（芸術療法）。広い視点と未来志向を持って、タツキにアドバイスしながら、一緒に子どもたちを導く。
江口は出演にあたって「親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■江口洋介
今作は、学校に通えなくなってしまった子どもたちの落ち着く場所、フリースクール「ユカナイ」で働くスタッフたちと子どもたちの気持ちを再生に向けるお話です。僕は心理学を専門にし、アートセラピー、フリースクール、子ども食堂なども経営する三雲という人物を演じます。
親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています。
