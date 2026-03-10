“テレ朝史上最高記録更新中”竹内涼真主演『再会』第8話 店長殺人事件にまつわるすべての罪が明らかに
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の第8話が、きょう10日に放送される。
【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
第1〜7話の累計見逃し配信回数は2666万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月8日 TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を引き続き更新している。
第8話からは、物語は怒涛の最終章へ突入。今夜、スーパー店長殺人事件にまつわるすべての罪が暴かれる。
【第8話あらすじ】
スーパーの店長を射殺した真犯人は、犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）ではなく、被害者から恐喝されていた岩本万季子（井上真央）なのか!? 直人の言動から、万季子をかばっていると確信を強めた飛奈淳一（竹内涼真）。だが、直人は「僕と万季ちゃんにしか分からないことがある」とつぶやき、頑として自供を覆そうとしない。
時を同じくして、不測の事態が発生する。直人が隠した凶器の拳銃をこっそり持ち出したと思われる万季子が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪した。拳銃にはまだ弾が残っているはず…。最悪の結果が頭をよぎり、胸騒ぎを覚える淳一と万季子の元夫・清原圭介（瀬戸康史）。
そんな中、「お前に隠してることがある」――圭介は淳一にそう告げ、捜査を担当する刑事・南良理香子（江口のりこ）のもとへ。一方、淳一の説得を受け、直人もようやく重い口を開き…。
ついに暴かれる、事件が起きた夜の真相。さらに、万季子と直人だけが共有していた《胸を引き裂く過去の秘密》も明らかになる――。
【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
第8話からは、物語は怒涛の最終章へ突入。今夜、スーパー店長殺人事件にまつわるすべての罪が暴かれる。
【第8話あらすじ】
スーパーの店長を射殺した真犯人は、犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）ではなく、被害者から恐喝されていた岩本万季子（井上真央）なのか!? 直人の言動から、万季子をかばっていると確信を強めた飛奈淳一（竹内涼真）。だが、直人は「僕と万季ちゃんにしか分からないことがある」とつぶやき、頑として自供を覆そうとしない。
時を同じくして、不測の事態が発生する。直人が隠した凶器の拳銃をこっそり持ち出したと思われる万季子が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪した。拳銃にはまだ弾が残っているはず…。最悪の結果が頭をよぎり、胸騒ぎを覚える淳一と万季子の元夫・清原圭介（瀬戸康史）。
そんな中、「お前に隠してることがある」――圭介は淳一にそう告げ、捜査を担当する刑事・南良理香子（江口のりこ）のもとへ。一方、淳一の説得を受け、直人もようやく重い口を開き…。
ついに暴かれる、事件が起きた夜の真相。さらに、万季子と直人だけが共有していた《胸を引き裂く過去の秘密》も明らかになる――。