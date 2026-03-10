千鳥・大悟&ノブを地上波で“野放し”にする特番が決定…「暴走」予告 ABCテレビ関西の深夜に特番『千鳥ナイト』
お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）を地上波に“野放し”にする特別番組が決まった。ABCテレビで3月27日深夜0時12分より『千鳥ナイト』として、3時間にわたり関西ローカルで放送される。
【画像】きらびやか…『千鳥ナイト』ロゴ
『千鳥ナイト』は単なる3時間の特番ではなく、ノブ、大悟それぞれがMCを務める2番組を一挙に放送する、まさに千鳥一色の深夜特番となる。前半はノブMCの「ツッコミサーキット」、後半は大悟MCの「ライフイズBET」の2部構成になることが発表された。
放送決定にあわせ、期待感をあおるポスタービジュアルが完成。大阪が拠点だったころの千鳥の代名詞“目ボケ”をモチーフに、夜を彩るミラーボールを配置。あの頃の千鳥を彷彿させるワクワク感と深夜ならではのフィーバー感を融合したデザインに仕上がった。
キャッチコピーは「ちどり明かそうぜ。」。朝まで一緒に踊り明かす感覚で、この日はテレビの前で夜ふかししてみては？という希望が込められた。
深夜ならではの暴走で、普段のバラエティーとはひと味違う千鳥の真髄を3時間たっぷり届ける。各番組の詳細は、今後発表される。
■『千鳥ナイト』番組概要
放送日時：2026年3月27日（金）深夜0時12分〜深夜3時12分（ABCテレビ／関西ローカル）
※放送後にTVer・ABEMAで見逃し配信あり
【第1部】ノブMC番組 「ツッコミサーキット」
【第2部】大悟MC番組「ライフイズBET」
出演：千鳥（大悟、ノブ）
