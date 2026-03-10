SUPER EIGHT横山裕、嵐・相葉雅紀にサプライズプレゼント 岡田結実は夫とテレビ初共演
SUPER EIGHTの横山裕が、21日放送の日本テレビ系『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。
【写真】相葉雅紀を中心に「ごぼう料理」を作る4人
同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。
ゲストの横山は、20年来の親友である嵐・相葉雅紀にこれまでの感謝とエールを込めた贈り物をしたいという。「腸活」にハマっているという相葉のために、横山が時間をかけて手作りした「腸活グッズ」をサプライズでプレゼントする。
ジュニア時代からの絆、『24時間テレビ』でのマラソン挑戦を支えてくれた相葉へ感謝を込めて、究極の納豆と味噌を探す。1箱1万円超えの伝説の納豆を求め、秋田と中継を結び、超豪華ゲストとして2人も尊敬する“あの人”が登場する。さらに、横山自ら手作りした渾身の味噌や、天才料理人が調合した特製タレなど、世界にひとつだけの感動ギフトが完成する。
また、第1子出産を発表したばかりの岡田結実も登場。新生活にピッタリな最新家電の買い物に挑む。テレビ初出演となる岡田の“イケメン夫”が登場し、夫婦初共演が実現。仲むつまじい2人は、大型家電店で驚きの体験を連発する。家電量販では、空気清浄機や家事時短を叶える最新調理家電など、育児に欠かせないアイテムを物色。夫へのベタ惚れ秘話も放送する。
最新鋭の家電に圧倒される中、子ども誕生後の最新情報も初公開し、産後の新生活に向けた家電爆笑お買い物ロケを敢行する。
さらに、第5回の放送を記念し、15日午後3時から過去4回の“伝説のお買い物”を一挙公開する。購入した品々がその後の生活をどう変えたのか。禁断の“その後”を新撮で追いかける。
