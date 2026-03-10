整形総額1000万円。顔だけで12回の整形を繰り返した34歳美女が、朝7時の自宅で公開したスッピン姿に絶賛の声が相次いでいる。

【映像】「メイクしてない方がいい」スッピン＆整形前の顔

3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、茨城県で2人の息子を育てる「とみmama」ことヒトミさんの私生活に密着。朝7時、スタッフが自宅を訪れると、ヒトミさんはメガネに白のスウェットという完全なオフスタイルで登場した。メイクした姿を事前に見ていたスタジオの峯岸みなみや滝沢眞規子からは、「スッピンの方が可愛い！」「メイクしてない方がいいじゃん！」と、そのナチュラルな美しさに驚愕する声が上がった。

番組では、美を追求し続けるヒトミさんの「しっかりママ」としての一面も公開。冷え防止のためにスウェットを深く履き込む「上げパン」スタイルで家事をこなし、朝から夜ご飯の「チキン南蛮」を仕込むなど、手際よく家族を支える姿が映し出された。また、中学3年生の長男・レイトくんが、豪華すぎる「ホテル仕様の洗面台」での水ハネを気にして、キッチンの蛇口で豪快に朝の洗髪を行うという、豪邸ならではの意外な日常も明かされ、スタジオを笑いに包んだ。