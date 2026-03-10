“がれき”が舞い上がり目の前に…巨大竜巻で8人死亡　「まるで電車が家の中を」街に壊滅的な被害　アメリカ

巨大な竜巻や嵐が、アメリカのミシガン州とオクラホマ州を襲った。周囲のものを巻き込みながら、その威力を増していく脅威…。

街には壊滅的な被害をもたらした。

「まるで電車が家の中を走っているような音」

空へと伸びる黒い渦…周囲のものを巻き込みながら、その威力を増しているのがわかる。

大規模な竜巻が発生したのは、アメリカ中部。

これは6日、ミシガン州で捉えられた映像。

「うわっ…すごい」

空に広がった暗い雲と、地面から巻き上がる“黒い風”。

すると突然、がれきなどが風に巻き込まれ、舞い上がった。

様々なものを巻き込みながら威力を増し、撮影者の目の前の駐車場まで到達。

看板が破壊されるなどの被害が出た。

この“竜巻”は、街に壊滅的な被害をもたらした。

地域住民：

この地域がこんなひどい被害を受けるなんて、本当にショックです。

地域住民：

すべてが揺れたわ。まるで電車が家の中を走っているような音がして、風が渦を巻いて、物がぶつかる音が聞こえました。

木々が根こそぎ倒れ、住宅も崩壊

アメリカで大きな被害をもたらした“竜巻”。

中西部に位置するオクラホマ州では、暗闇の中、強力な“嵐”が発生。激しく光る空が捉えられていた。

この“嵐”により、多くの木々が根こそぎ倒れ、住宅も崩壊。

大きな被害が相次いだ。

また、現地当局は、車に残された親子2人が命を落としたと発表。

現地のメディアによると、今回の竜巻でミシガン州、オクラホマ州であわせて8人が死亡したという。

2つの州は、被害を受けた地域に対し非常事態を宣言。復旧活動を支援するとしている。

