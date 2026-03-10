運命の一戦、開始同時に豪州代表が示していた“感謝”「これほど大切に思ってくれていることを目にでき…」日本のファンは感動【WBC】

オーストラリアは惜しくも1次ラウンド突破を逃したが、日本のファンに大きな感動をもたらした(C)Getty Images

3月9日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）オーストラリア代表は、東京ドームで韓国代表との1次ラウンド・プールC最終戦に臨み、2-7と敗戦。惜しくも失点率の差で準々決勝進出を逃したが、ネット上では、試合が始まると同時に投稿されていた代表公式SNSの日本語メッセージも大きな反響を呼んだ。

まず冒頭で、「日本のファンの皆さんへ」と書き始め、「この1か月間、私たちのストーリーを見守ってくださり、本当にありがとうございます」と感謝。「日本の皆さんがオーストラリア野球に興味を持ち、これほど大切に思ってくれていることを目にできて、本当に特別な気持ちです」と綴った。

さらに、「今夜どんな結果になったとしても、皆さんの愛と応援、そして力強いサポートに感謝しています」と強調すると、「争うのではなく、情熱とスポーツを通じて私たちは一つになれるはずです」と記述。「皆さんが見せてくれた前向きな気持ちに、心から感謝します」と続けており、開催国への敬意を表した。