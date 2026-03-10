第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）を３連勝で１位通過した日本が、米マイアミで行われる１４日（日本時間１５日）の準々決勝に「必勝リレー」で臨む可能性が９日、浮上した。先発はドジャース・山本由伸投手（２７）に託し、２番手で“奪三振男”のロッテ・種市篤暉投手（２７）か、メジャー通算４８勝のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）を投入するプランが候補に挙がる。対戦が有力視されるＤ組のドミニカ共和国、ベネズエラ撃破に万全の策で挑む。

＊ ＊ ＊ ＊

侍投手陣の中でも、種市は非常に充実しているね。直球に力があり、フォークにキレがある。打者は思わずフォークに手が出るし、フォークを警戒したら、高めの直球で空振りを取る。日本人投手のフォークを苦手とする外国人打者も少なくない。今、チームで最も三振が取れるのは種市だろうね。

投球内容に加えて注目したいのは、韓国戦でもオーストラリア戦でも種市が抑えた直後に、味方が得点を奪っていること。相手を圧倒し、チームに流れを持ってくる力もある。

準々決勝と、準決勝、決勝では配置を変えるのがベストかな。最大の山は準々決勝だと思っている。１イニング限定で抑えにするよりも危ない場面で投入して、得点を与えない。そこから、もう１回、２回と投げてもらえたら。球数次第だけど、準決勝と決勝では抑えで起用するのも面白い。こういう大舞台では固定観念をなくさないと勝てないと思う。（スポーツ報知評論家・高木 豊）