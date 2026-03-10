NY株式9日（NY時間16:24）（日本時間05:24）
ダウ平均　　　47740.80（+239.25　+0.50%）
S＆P500　　　　6795.99（+55.97　+0.83%）
ナスダック　　　22695.95（+308.27　+1.38%）
CME日経平均先物　54505（大証終比：+1905　+3.49%）

　きょうのＮＹ株式市場、終盤に買い戻しが強まり、ダウ平均は反発。序盤は一時８８６ドル安まで下落していた。週明けの原油価格が１００ドルを一気に突破したことを受け、市場ではスタグフレーションに陥るのではとの懸念が高まっていた。

　投資家の不安心理を示すＶＩＸは一時３０を突破し、昨年４月の関税ショックによる株式急落以来の水準に上昇。原油相場が１００ドルを超えるのは、ロシアのウクライナ侵攻の影響で市場が混乱していた２０２２年以来。

　ただ、終盤になって一気に局面が変わっている。トランプ大統領の発言に反応。大統領は「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。

　この発言を受けて原油相場も一気に利益確定売りが強まり、本日１１９ドル台半ばまで急騰していたＷＴＩは一時８３ドル台まで急落している。それに伴い米株式市場も買い戻しが膨らんだ格好。

　今後は、トランプ大統領の発言通りの展開なのか注目となる。

　テレヘルス（遠隔医療）のヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が急騰。同社は肥満症治療薬の模倣薬も手掛けているが、デンマークのノボ＜NVO＞がヒムズの遠隔医療プラットフォームで減量薬を販売する計画だと伝わった。

　ライブエンターテイメントのチケット販売およびマーケティングを手掛けるライブ・ネーション・エンタテインメント＜LYV＞が上昇。ライブ音楽業界を違法に独占しているとして提起された米当局の反トラスト訴訟について、和解に近づいていると伝わった。

　Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスが先週末引け後に、Ｓ＆Ｐ５００の最新の四半期リバランスを公表。バーティブ＜VRT＞、ルメンタム＜LITE＞、コヒレント＜COHR＞、エコスター＜SATS＞の４社を採用すると発表した。３月２３日の取引開始前に組み入れられる。

　ＧＥベルノバ＜GEV＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に２段階引き上げ、目標株価を従来の５６０ドルから１１００ドルへほぼ倍増させた。

　娯楽施設のベニュー＜VENU＞が大幅安。増資計画を公表。１８８０万株を公募する。

　インフラ向けソフトウエアのアデイア＜ADEA＞が上昇。同社が、ＡＭＤ＜AMD＞と複数年のライセンス契約を締結したことが材料視されている。

ヒムズ＆ハーズ＜HIMS＞　22.16（+6.42　+40.79%）
ライブ・ネーション＜LYV＞　165.80（+9.67　+6.19%）
ベニュー＜VENU＞　4.00（-0.84　-17.36%）
ＧＥベルノバ＜GEV＞　830.10（+40.87　+5.18%）
アデイア＜ADEA＞　22.31（+2.44　+12.28%）

バーティブ＜VRT＞　264.35（+22.57　+9.33%）
ルメンタム＜LITE＞　640.69（+82.25　+14.73%）
コヒレント＜COHR＞　252.32（+16.60　+7.04%）
エコスター＜SATS＞　109.92（+3.68　+3.46%）

アップル＜AAPL＞　259.88（+2.42　+0.94%）
マイクロソフト＜MSFT＞　409.41（+0.45　+0.11%）
アマゾン＜AMZN＞　213.49（+0.28　+0.13%）
アルファベットC＜GOOG＞　306.01（+7.92　+2.66%）
アルファベットA＜GOOGL＞　306.36（+8.05　+2.70%）
テスラ＜TSLA＞　398.68（+1.95　+0.49%）
メタ＜META＞　647.39（+2.53　+0.39%）
エヌビディア＜NVDA＞　182.65（+4.83　+2.72%）
ＡＭＤ＜AMD＞　202.68（+10.25　+5.33%）
イーライリリー＜LLY＞　1008.39（+18.06　+1.82%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美