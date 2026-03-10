米１０年債利回り低下 トランプ発言で下げに転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 トランプ発言で下げに転じる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 3.552（-0.008）

米10年債 4.105（-0.033）

米30年債 4.719（-0.037）

期待インフレ率 2.336（-0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油相場が１００ドル超えまで急騰したことで、序盤の利回りは上昇して始まったものの、終盤に急低下している。トランプ大統領の発言に反応。大統領は「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。



この発言を受けて原油相場も一気に利益確定売りが強まり、本日１１９ドル台半ばまで急騰していたＷＴＩは一時８３ドル台まで急落している。



２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５７）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

