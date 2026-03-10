3月８日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、14歳年上・バツ２・子ども5人の女性に恋をした夫とその妻が登場！

【TVer】 バツ２で5人の子持ち女性が14歳年下夫と再々婚！命がけの6人目出産で見せた家族の絆

ふたりの出会いは、12年前。夫は21歳、妻は35歳だった。夫の勤め先だった鮮魚店に、レジのアルバイトとして入ってきた妻。

親しくなったキッカケは、妻が、当時野球をやっていた中2の長男がレギュラーを掴めるように、個人的な野球のコーチをお願いしたことだった。実は夫、野球強豪校に推薦入学した野球エリートだったのだ。

夫は久々に体を動かすのも良いかと、その“オファー”を快諾。いざ、近所の公園で練習をしようと待ち合わせた際、妻の車から一人、またひとり……と、次々に降りてきたのは……総勢５人の子ども達！

その日は、野球と鬼ごっこという、休憩なしのハードな一日を過ごした夫。「疲れました……でも…楽しかったです。本当に」。そこから、休日を家族ぐるみで過ごすようになっていった。

兄弟たちが夫になついたのはなぜなのか？「子ども好きなんで！」という夫に対し、長男は「レギュラーとりたかったから、利用しようかなって」と、赤裸々告白。もちろん、レギュラーの座は無事獲得したのだそう。

そんななか、妻の2回目の離婚が成立。5人の子どもとシングルマザーに待ち受けていた現実は、そう甘くなかった。あまりにも辛い現実に、妻は夫を頼り“甘えた”という。

あんなに明るくて元気だった妻が、弱気になっているのを目の当たりにして、火が付いた夫の男心！「支えなければ！」と、メラメラと沸き上がった男気は、いつしか“LOVE”へと変わっていったのだった……。

その後、ふたりきりで行った居酒屋の帰り、近くの公園で、顔を両手で包みこみ、濃厚なファーストキスを……

こんな話を、複雑な表情で笑って観ている子どもたちに、MC藤井が「ごめん、こんな番組やねん！」と自虐しつつ、お詫びのしるし（？）に特別プレゼントを提供する一幕も。

交際が始まり、ほどなく妻は妊娠。だが、喜びもつかの間、予定日より3カ月早く出産した四女は、512ｇの超低体重。手のひらに乗るくらいの身体に、小さな生命をかすかに灯している状況だったのだ……。

しかし、新しい生命への確かな愛情が育んだ、5人の子どもたちの強力なサポートが奇跡を起こした。子どもたちのアシストにも支えられながら、苦難を乗り越え、堅い絆で結ばれたおふたり。

最後には、子どもたちからサプライズの手紙が。改めて、家族で起こした奇跡を感じることができる。

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

【TVer】四女を看護チームのように支え合った時間が「家族をひとつにしてくれた」。MC藤井隆も涙…