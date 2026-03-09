マメ クロゴウチが神戸にポップアップショップ出店　ブランド初の「茶会」を開催

「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2026年春夏コレクション「Reflection」の立ち上げを記念したポップアップを兵庫・神戸のVague Kobeで開催する。開催期間は3月13日から16日まで。

2026年春夏コレクションは、「溶けゆく氷」「窓ガラス越しの景色」「和ガラスの美」といったデザイナー 黒河内真衣子の記憶とイメージから着想を得て製作。

ポップアップでは、マメ クロゴウチの2026年春夏コレクションから三重織ファブリックを用いたドレス（38万5000円）、ジャケット（50万6000円）、トラウザーズ（33万円）の注文受け付けを実施。また、パリファッションウィークのショー会場で披露されたシーズナルインスタレーションを再構成して公開するほか、Teruhiro Yanagihara Studioによるフレグランスブランド「ライケン（LICHEN）」とのコラボフレグランスコレクションも販売する。

そのほか会期中には、初の試みとして「Vague Kitchen」による茶会を開催。1日3回茶会の席を設け、シーズンテーマの「Reflection」を出発点に、キュレーションしたガラスの茶器を用いて実施する。各回5人が上限で、現在事前予約を特設サイトで受け付けている。参加費は5500円。

◾️ポップアップ

開催期間：2026年3月13日（金）〜3月16日（月）

営業時間：12:00〜18:00

会場：Vague Kobe

所在地：兵庫県神戸市中央区海岸通9-2 4階

◾️茶会

開催期間：2026年3月13日（金）〜3月16日（月）

時間：

13:00〜13:45、14:30〜15:15、16:00〜16:45（各回45分／事前予約制）

金額：5500円

人数：各回5人上限

会場：Vague Kobe 4階 Tea Room

