静岡発セレクトショップ「PNG STORE」が東京進出　初の店舗を原宿にオープン

静岡発のセレクトショップ「ピーエヌジーストア（PNG STORE）」が、東京初の店舗「PNG STORE TOKYO」を原宿にオープンする。営業開始日は3月14日。

【画像をもっと見る】

ショップ名「PNG」は「People Nexus Gather」の略で、「人が集い、つながり、新しい流れが生まれる場所」という意味を込めて命名。街や人、それぞれのスタイルに寄り添いながら、環境が変化しても揺るがない軸を持ち続けることをコンセプトに掲げている。また、画像ファイルのPNG形式のように、場所が変わっても本質が変わらない存在であることも名称の由来の一つで、どこにあっても芯を貫き、透明性と鮮度を保ち続ける姿勢をショップの在り方としている。

「PNG STORE TOKYO」は、JR原宿駅から徒歩7分、東京メトロ 明治神宮前駅から徒歩4分の立地にオープン。ニューヨーク発の「コミッション（COMMISSION）」、バルセロナを拠点とする「ギマガス（GIMAGUAS）」、アントワープ出身デザイナー ジュリ・ケーゲルらによる「ジュリ ケーゲル（Julie Kegels）」などのブランドを取り扱う。

■PNG STORE TOKYO

所在地：東京都渋谷区神宮前6-8-12 AIHARA.II 1階A号室

営業時間：12:00〜21:00（定休日なし）

取り扱いブランド：COMMISSION（MEN、WOMEN）／DIARY1999（MEN）／GIMAGUAS（MEN、WOMEN）／JULIE KEGELS（WOMEN）／KARLAIDLAW（WOMEN）／LADYCOTTON（UNISEX）／MAINS（MEN）／OGBFF（WOMEN）／P.L.N.（MEN、WOMEN）／YAKU （UNISEX）※その他多数ブランド取扱予定