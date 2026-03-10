石塚よ、熱男になれ！巨人・阿部監督が、10日のソフトバンク戦（宇部）に向けて空路で移動。羽田空港で取材に応じ、2年目の石塚に「練習でどこにいるのか分からない。マッチみたいに声を出せばいい。それで存在感出すしかないから」と侍ジャパン・松田野手総合コーチばりの“熱さ”を求めた。

将来の主軸として期待するからこその叱咤（しった）激励だ。キャンプでは自らトスを上げ恒例の「地獄の股割り連続ティー」を課すなど熱血指導してきた24年ドラフト1位。オープン戦は14打数2安打で打率・143に沈む。「19歳だから。バカスカ打てっていったって無理。何でアピールしていくの？って。若さでしょ」とフレッシュさを望んだ。

熱戦を繰り広げるWBCでは松田コーチが大谷と一緒に熱男ポーズを決める姿が話題。現役時代、ソフトバンクだけでなく侍ジャパンでも声を出して盛り上げ、チームに欠かせぬ存在だった。打てなくても声は出せる。阿部監督が求めるのは、その姿勢だ。

14日の日本ハム戦（東京ドーム）からは「開幕を見据えたい」との方針を持ち、若手にとってアピールの場は残り3試合。石塚は、10日のソフトバンク戦に「8番・三塁」で出場予定。結果も元気も出す。（青森 正宣）