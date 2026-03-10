「スピードスケート・世界選手権」（８日、へーフェイン）

短距離から長距離の４種目総合で争うオールラウンド部門の後半２種目が行われ、日本女子最多の五輪メダル１０個を獲得し、今大会限りで現役を退く女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が総合３位に入った。１５００メートルは１分５３秒４８で２位、総合トップで迎えた８人による最終の５０００メートルは７分１秒５０で６位だった。佐藤綾乃（ＡＮＡ）は最終種目に残れず総合９位。男子の日本勢も最後の１万メートルに進めず、蟻戸一永（ウェルネット）は同１３位、土屋陸（白銅）は同１６位だった。

やり切った。４度の五輪を経験したスピードスケート人生への思いが胸いっぱいに満ちる。５０００メートルでラストレースを終えた高木は、総合順位の「３」を確認すると、両手を突き上げた。

「自分が実現できる中で、最高の締めくくり方ができた」

４日、自身のＳＮＳ上で「世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」と語り、臨んだ最後の滑りだった。前半総合首位で迎えた３レース目の１５００メートル。本命としていたが、ミラノ・コルティナ五輪は６位に終わった。しかし、この日は「目の前がふさがっていたものが開けた感じ」と、全てをぶつけて２位。久々だった５０００メートルでは、苦しくても何度も乗り越えてきた記憶が力となって、高木の背中を押した。

かつて「スーパー中学生」と呼ばれた少女は、スピードスケート王国のオランダで引退を惜しまれるほどの偉大なアスリートに成長した。試合後のセレモニーでは、英語で「ありがとう、さようなら！」とファンにあいさつし、現役生活に別れを告げた。

無念が残った２０２２年の北京五輪で現役続行を決め、駆け抜けてきた４年間。目標達成とはならなかったが「決断に後悔はない」と言い切る。ナショナルチーム時代から指導してきたオランダ人のヨハン・デビット・コーチは高木と抱擁を交わし「素晴らしい結果を残したが、もちろん悲しい気持ちもある。人間としても素晴らしく、皆、彼女を尊敬している」とたたえた。

未練はないが、スピードスケートに全てを懸けてきただけに「数日たったら『めっちゃ寂しい』とか言っているかもしれない」とおどける。しかし「次の人生が楽しみな部分もある」と、これから待ち受ける新たな生活には胸を躍らせた。

五輪メダルは１０個と、数え切れない功績を残した。「最後まで楽しめた。すごくラッキーなスケート人生だった」。残した伝説級の記録は、スケート界の財産として受け継がれていく。

◆高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。１５歳で２０１０年バンクーバー五輪に初出場。帯広南商高から日体大に進学した。４度出場の五輪は１８年平昌で団体追い抜きの金などメダル３個、２２年北京で１０００メートルの金など４個を獲得。ミラノ・コルティナ大会は５００メートル、１０００メートル、団体追い抜きで銅三つを加え、夏季を含む日本女子最多の通算メダル数を１０個とした。Ｗ杯通算３８勝は男女を通じて日本史上最多。１５００メートルの世界記録保持者。姉は平昌五輪で２つの金メダルを獲得した菜那さん。