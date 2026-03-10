過去10年の傾向から勝ち馬を探る「up to データ」。今週は「第75回スプリングS」を分析する。優先出走権が付与される皐月賞はもちろん、それ以降の芝中距離路線においても見逃せない一戦。データから浮かび上がった馬は？

【前走】

過去10年で最多6勝を挙げる1勝クラス組は【6・7・3・38】で連対率24.1％、複勝率29.6％。23、24年は1〜3着を独占し、昨年はフクノブルーレイクが7番人気で2着に入った。人気薄でも好走が目立つ。重賞組は【4・3・3・34】で連対率15.9％、複勝率22.7％。好走確率は前者に劣るが昨年の覇者ピコチャンブラックは前走ホープフルS13着からV。特にG1組は侮れない。また、未勝利組は【0・0・1・15】と苦戦を強いられている。

【キャリア】

キャリア2戦（今回3戦目）は【3・1・1・8】で勝率23.1％、連対率30.8％、複勝率38.5％と全ての項目でトップ。23年ベラジオオペラ、24年シックスペンスは無傷の3連勝で重賞ウイナーの仲間入りを果たした。一方、キャリア6戦は【0・0・2・12】で連対馬はゼロ。ホープフルS3着アスクエジンバラはキャリア6戦で、そこがどうか。

【人気】

近年は上位人気馬の活躍が目立つ。1番人気【2・2・3・3】、2番人気【2・2・1・5】と、ともに連対率40％。安定感が光る。19年に単勝27.1倍のエメラルファイトが10番人気Vで波乱を演じたものの、単勝30倍以上の人気薄が馬券に絡んだケースはない。

【脚質】

最速の上がり3Fをマークした馬は【6・1・1・6】で勝率42.9％、連対率50.0％、複勝率57.1％と圧倒的な数字を誇る。23年ベラジオオペラ、24年シックスペンスもメンバー最速だった。勝ち馬10頭中8頭が上がり3F3位以内に入っており、決め脚が必要になる。

【結論】

関東馬ミスターライトを本命に抜てき。新馬2着→未勝利Vとキャリア2戦で、ともにメンバー最速の上がり3Fをマークした。前走未勝利組は劣勢だが先週、弥生賞ディープインパクト記念はそのパターンでバステールが勝利。前走と同舞台なら重賞でも十分やれそうだ。（データ班）