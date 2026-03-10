インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の樋口新葉が9日、自身のインスタグラムを更新。「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告し、プロ転向も表明した。ファンからも労いの声が殺到した。

2022年北京冬季五輪団体銀メダリストの樋口は、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。この日は「【ご報告】」として改めて競技からの引退を伝えた。「今日は3月9日、サンキューの日です。 これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。 本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」とつづった。

今後についても説明。「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。 引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」と意欲を込めた。

SNS上では樋口への労いの声が殺到。「新章が始まるのですね。これからの活躍を期待しています」「遂にこの日を迎えてしまった……現役卒業おめでとうございます」「プログラムどれも素敵だったなぁ…！」「フィギュア女子、引退続くの寂しい」「樋口新葉第二章も楽しみにしております」「長い間日本のフィギュア界を牽引してくれてありがとう」「寂しくなるな」などと反響が相次いだ。

樋口は「新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思います」とも表明。勝負の銀盤に別れを告げた25歳のこれからに、注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）