巨人の戸郷翔征投手（２５）が９日、ＷＢＣのオーストラリア戦（東京Ｄ）で先発して４回０封と好投した侍ジャパンの菅野智之投手（３６＝ロッキーズ）の姿を刺激に、開幕へ向けて状態を上げていくことを誓った。「もちろん見ました！ 天覧試合でしたし、ああいうところで力を発揮できる菅野さんのすごさを改めて感じました」と興奮気味に振り返った。

自身も前回２３年大会では代表入りし、米国との決勝で登板するなど世界一に貢献。今大会は侍ジャパンのユニホームを着ることはかなわなかったが「日本のトップの人たちの試合は勉強になることが多い」と世界の舞台で戦う侍から気付きを得たようだ。

この日はＧ球場で行われた先発練習に参加。ブルペンに入り、リリースポイントを下げたフォームで２２球を投げた。那覇キャンプ中の２月２８日に行われた韓国・サムスンとの練習試合で今季初実戦に臨み、１回無失点に抑えた。次回は１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で２番手で３イニングを投げる予定。「ボールの強さが出れば１番」。大舞台で輝きを放った大先輩にパワーをもらい、自らを仕上げていく。（水上 智恵）