侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が“後半戦男”を再現するように上昇気流に乗る。ＷＢＣ１次Ｒではここまで３試合連続「５番・三塁」で先発出場し、１０打数１安打１打点。２４、２５年に巨人野手担当だった宮内孝太記者が、爆発が期待される岡本を「見た」。

沈黙の中にも、明るい予兆が宿っている。岡本は初戦の台湾戦で１安打１打点をマークして以降、２試合連続で無安打に終わっている。３試合を終え、１０打数１安打１打点。好守を連発する一方で、バットは湿りがちとなっている。

ただ、悲観的になる必要はないと見る。バロメーターの一つとなるのが四球を選べていること。３試合で３つ。巨人時代に打撃の調子を落とした時には「ボール球を振ってしまっているので」と悔しそうに語っていたことが何度もあった。器用であるがゆえにボール球を追いかけて状態を落としていくケースが過去にはあったが、今は違う。８日のオーストラリア戦（東京Ｄ）では際どい球を冷静に見極めて２四球で出塁するなど、強引な打席は見られない。巨人時代に打撃コーチとして岡本を見ており、選手としてもＷＢＣを経験した亀井外野守備走塁コーチは「大会では状態がいいとか悪いとかは関係ないからね。台湾戦ではヒットも出て、前もあっち（米国）いってから打っているしね」と、変わらぬ期待と信頼を口にした。

世界一になった２３年大会は準々決勝進出以降の３試合で２発。重圧を力に変える“後半戦男”と言える。大谷、鈴木、吉田が好調なだけに、岡本が本領を発揮すれば破壊力が増す。９日は休養に充て、１０日のチェコ戦に向けて「しっかり勝てるように頑張りたい」と力を込めた。１次Ｒ最終戦。快音を響かせ、準々決勝に乗り込む。