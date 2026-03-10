「大番狂わせ」「衝撃的勝利」アジア２位がまさか！“なでしこ最大のライバル”が予想外の敗戦で海外驚き！「屈辱的な連敗を止めた」
３月９日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、前回覇者の中国が、なでしこジャパン最大のライバルである優勝候補の北朝鮮と対戦。全勝対決を２−１で制し、グループB首位通過を決めた。
32分に先制を許した中国は、34分にチャン・チャオジューのシュートで追いつくと、前半アディショナルタイム４分に、ワン・シュアンのゴールで逆転に成功。このリードを守り切った。
FIFAランキング17位でポット２の中国が、同９位で日本に次ぐアジア２位、ポット１の北朝鮮を撃破し、母国メディアは狂喜乱舞。ポータルサイト『捜狐』は「２−１の衝撃的勝利！中国女子代表が北朝鮮に大番狂わせの勝利を収めた」と大々的に報じている。
「90分間の白熱した試合の末、番狂わせが起こった。劣勢と目されていたにもかかわらず、前半早々に失点を喫した中国は、見事な２−１の逆転勝利でグループステージ３連勝を飾り、首位に立った」
記事は「北朝鮮との屈辱的な連敗を３で止め、アジアカップでの圧倒的な強さを取り戻した」と誇示した。
下馬評では北朝鮮が優位と見られていただけに、中国のメディアも驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
