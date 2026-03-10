最強左腕は日本に立ちはだかる!? 米代表スクバルが“限定参加”への不満を吐露「こんなに考えが変わると思ってなかった」【WBC】
代表を背負うことへの感情の高ぶりを語ったスクバル(C)Getty Images
最強左腕の心が揺れている。2年連続でサイ・ヤング賞を受賞しているタリク・スクバルは、「1試合限定」として参戦していたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のアメリカ代表からの離脱に苦悩している。
【動画】英国相手にプレーボール弾を被弾したスクバルを見る
現地時間3月7日、1次ラウンドB組のイギリス戦に登板したスクバルは、初回の先頭打者であるネイト・イートンにソロ本塁打を被弾。早々に一点を失ったが、3回（41球）を投げて、1失点、5奪三振と好投。「最強エース」の面目を保ってお役御免となった。
ただ、WBCは国の威信をかけた大舞台。ゆえにFAイヤーとなるレギュラーシーズンを前に“ビジネス”を優先したスクバルの離脱には批判も殺到。イギリス戦後には、「たった41球しか投げさせないなら、なぜ代表チームにいる必要があるのか？」というファンの意見が相次いだ。
もっとも、周囲の反響の大きさ、そしてスターが集結した今代表で得た刺激を受けてか、当人の胸中は複雑化している。米紙『USA Today』によれば、スクバルは離脱予定だった8日もアメリカ代表の練習に参加。「当初の計画通りアメリカ代表チームを離れるか、最後まで残るか、まだ迷っている」という。
スクバルは7日の試合後に「こんなにも感情が頭をよぎったり、考えが変わるとは思っていなかった」と吐露。自身のキャリアと愛国心の狭間で揺れるジレンマを打ち明けている。
「自分のキャリアで最も難しい決断の一つになると思う。だって本当に素晴らしい経験ができるんだからね。クレイトン・カーショウとチームメイトになれるチャンスを逃すわけにはいかないでしょ」
さらにスクバルは、レギュラーシーズンが迫る春先に開催されるWBCのレギュレーションに改善を求めた。
「このトーナメントがシーズン中のイベントとして定着することを願っているよ。それが唯一の欠点だと思う。先発投手が投げるタイミングが全く合わない。つまり、スケジュール調整が難しいんだ。そうなると出場機会が非常に限られてしまう。
選手たちの負傷率を見ると、春先に多く出て、その後は横ばいになる傾向がある。そしてオールスター・ブレイク前後に再び増加し、また落ち着いていく。つまりリスクがやや高まるのはこの2つの時期なんだ。だからこそ、トーナメントを開催するタイミングによって、僕らが貢献できる内容には少し違いが出てくるんだ」
今後は保有権を持つタイガースのAJ・ヒンチ監督と、サポートを得ているスコット・ボラス代理人と話し合いをし、継続参加をするかどうかを決めるというスクバル。アメリカは日本と対戦する機会は決勝までないが、交渉次第では最強左腕が連覇を阻まんとする壁になるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]