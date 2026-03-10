女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート）の第1週完成試写会見が9日、都内で行われた。

明治時代を舞台に西洋式の看護教育を受けた日本初の専門看護師となった2人の女性が“最強バディ”となっていく物語。見上が元家老の長女を演じるのに対し、上坂は生後間もなく親に捨てられる役どころ。見上は「最初はでこぼこで、合うのかすら分からない。それがどんどん、2人だからこそ広がっていく関係になっていくのを見てもらえれば」と呼びかけた。

昨年9月のクランクインから半年がたち、息も合ってきた。上坂は「撮影の合間はたわいもない話をしています」と和気あいあいとした様子。この日、カメラマンから撮影中に2人で手を合わせてハートの形をつくることを求められると、互いに赤面しながらじゃれ合い、仲の良さを印象づけた。

先んじて試写を見た上坂は「泣いてしまった。いろいろな人が携わった一つの作品に自分が加わっている実感が一気に湧いた」と感慨深げ。この半年間で女優としても成長し、周囲からは「顔つきが変わった」と言われたといい「演じていく中で変わったものだと思うので、うれしかった」と喜んだ。

放送を前に見上は「身が引き締まる気持ち」と気合十分。上坂も「次の作品にバトンをつなげられるようにしっかり頑張る」と意気込んだ。08年後期「だんだん」以来、17年ぶりの“ダブルヒロイン”が伝統の一ページに新たな風を吹き込む。 （前田 拓磨）