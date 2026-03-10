柔道男子で２０２１年東京五輪６０キロ級金メダルの高藤直寿（３２）＝パーク２４＝が９日、都内で会見し「選手として一区切りを付けたことを報告します」と引退を発表した。会見の最後には所属先の後輩で、五輪男子６６キロ級２連覇の阿部一二三がサプライズ登場。花束を受け取り、笑顔を見せた。

決断は日本代表選考に関わる２５年１１月の講道館杯で３回戦敗退を喫したこと。２４年パリ五輪は出場を逃し、２８年ロサンゼルス五輪を目指していたが「ロスは厳しい。諦めたくない気持ちはあったが、無理だと思った。自分はプロで、勝てない自分に価値はないと思って決断した」と身を引く覚悟を固めた。

今後は所属先の男子コーチと女子アドバイザーとして後進の育成や競技普及に務めていく。「目標は全員が強化選手になること。みんなの夢をサポートしていきたい」。７歳から柔道着に袖を通し、四半世紀。涙はなく終始晴れやかな表情を浮かべ、最後は「僕にとって柔道は『道』。畳の上で人生の大事な出来事が起こってきた。これからも柔道の道を歩んでいけたら」と締めくくった。

◆高藤 直寿（たかとう・なおひさ）１９９３年５月３０日、栃木県下野市出身。７歳から柔道を始め、各世代で日本王者に。東海大相模中、高、東海大と進んだ。世界選手権は１３、１７、１８、２２年大会と４度制し、日本男子最多タイ記録。五輪は１６年リオデジャネイロ大会で銅、２１年東京大会で金を獲得した。左組みで、得意技は小内刈り。家族は妻、長男、長女、次女。１６０センチ。