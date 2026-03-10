「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が9日に更新され、新年の餅について語った。

松陰寺が「その時期に食べるべきものってあるじゃん。例えばクリスマスケーキ、節分だったら恵方巻き」と前置きし、「あれ、これ食ってねえランキング1位、餅です。お正月の」と語った。

松陰寺は、「いつもしこたま食ってたの。正月と言えば餅じゃない。今年マジで忘れてて、正月に餅食っていないと、もう1年取り返せねえんだってくらい滅茶苦茶ヘコんだ」と語った。

一方、カズレーザーは餅は「なくてもいいっす」とし「俺、結婚してから今年食べましたけど、それまで4〜5年食っていなかった。まず大学の4年間は1回も食っていない。で、東京来てからほぼ食っていない」と明かした。

餅をそれほど食べない理由を「何がそんなにうまいんすか?今年、良いお餅ちをもらったんですよ。うまい、うまかった。うまいんですけど…、知ってるお餅の範囲に入る。図抜けてうまいとかじゃなくて。うまいし、何個も食ったけど、感動するほどうまくはないというか…餅は餅だなって感じ」と説明した。

だが、年越しそばについてはカズレーザーは「絶対食べる！食べなかった年はない！」と声を張り上げ「俺、年越しそば食えなかったら、翌年なくていいわ」と言い放っていた。