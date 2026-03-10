巨人の中山礼都外野手（２３）が９日、超激戦の外野争いへの決意を示した。１０日のソフトバンク戦（宇部）に備え、東京から空路で福岡入りした。サポートメンバーとして侍ジャパンに同行、練習時間確保を目的としたファーム調整を経て１か月ぶりに１軍へ本格合流。１０日は「５番・右翼」で出場予定で「グラウンドで走り回って、暴れまわっている姿を見せられたら」と腕をまくった。

準備は整った。キリッと表情を引き締めた。「いよいよなので、頑張るだけですね」。ファームでは教育リーグと紅白戦で計５打席に立ち、実戦感覚は万全だ。昨季自己最多の１０３試合出場で７本塁打を放ったニュースター候補が、２６年型阿部巨人打線のラストピースになる。

満を持して白熱の定位置争いに参戦する。中山の再合流で１軍の外野手は７人。丸、松本、キャベッジの実績組に加えて好調の佐々木、ドラ４・皆川、育成の知念も存在感を示し、成長著しい背番号４０もポジションが確約されているわけではない。「しっかりアピールすることしか考えていない」と、結果で初の開幕スタメンを勝ち取る心づもりだ。

侍のサポートメンバーとして過ごした１８日間はかけがえのない財産。１０日のチェコ戦に先発する中京大中京の同級生・高橋へ「自分が言うのはおこがましいかもしれませんが、自信を持って頑張ってほしいですね」とエールを送った。超一流にもまれて研いできた牙を披露する。（内田 拓希）