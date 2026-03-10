“完全体”カムバックを目前に控えた世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＳＵＧＡが３３歳になった。

９日に誕生日を迎えたＳＵＧＡ。１０日に日付が変わる時に自身のインスタグラムを更新。猫をかたどったものなど複数のバースデーケーキを前にして自身のショットをアップし「ありがとうございます」と感謝を記した。

メンバーのＪ―ＨＯＰＥのインスタグラム・ストーリーズには練習スタジオ内でメンバーや多くのスタッフに囲まれて祝福され「こういうの苦手なんだよ〜。やめてくれ〜」と言いながら照れ笑いするＳＵＧＡの動画がシェアされている。

ネット上には多くの祝福の声と「ユンギさんが満３３歳だと？」「ケーキめっちゃかわいい」などという声が数多く上がっている。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。アルバム発表翌日の２１日には韓国・ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行い、その模様は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で生配信。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。