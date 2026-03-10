ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日（日本時間10日）に1次ラウンドが行われた。A組はコロンビアが4―3でパナマに競り勝ち今大会初勝利。B組のイギリスも8―1でブラジルを破り今大会初勝利を挙げた。D組はドミニカ共和国が10―1でイスラエルに快勝し、3連勝で準々決勝進出を決めた。

コロンビアは1次ラウンド敗退が決まっていた中、最終戦で1勝をもぎ取った。先発アルメイダが4回を無安打無失点で耐えると、打線は6回に3安打を集めて4点を先制。その後、1点差まで詰め寄られるも、8人の継投でリードを守り切った。パナマもこの日が最終戦で、1勝3敗で1次ラウンド敗退となった。

イギリスは1点を先制された直後の5回、先頭の7番・ルイスが右越え本塁打を放って追いつくと、なおも1死二、三塁から2番フォード（ナショナルズ）の右前適時打などでこの回3点を奪い逆転。その後も得点を重ねて突き放した。投手陣も5人の継投で相手打線を1安打に抑え、最終戦を勝利で飾り、1勝3敗で今大会を終えた。ブラジルは1次ラウンドで勝利ならず4敗に終わった。

ドミニカ共和国は投打でイスラエルを圧倒。7安打ながら、2回にタティス（パドレス）の満塁弾など2本塁打も出て、3試合連続の2桁得点となる10―1で快勝。1次ラウンド突破を決めた。