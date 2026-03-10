俳優・見上愛（２５）と上坂樹里（２０）が９日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで行われた、Ｗ主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（３０日スタート。総合・月〜金曜、前８・００）の第１週完成試写会見に登壇した。放送開始まで３週間。すでに撮影開始からは半年がたっている中で、２人は役を演じての心境の変化やドラマの見どころなどについて語った。

真剣なまなざしと、時折見せる見上と上坂の笑顔の掛け合い。ドラマで“バディ”を組む２人が、放送開始を前に早くも息の合った空気感を漂わせていた。

撮影開始から半年が経過し、見上は「本人でいる時間より、役としてセリフをしゃべっている時間の方が長いんじゃないか」と笑う。その上で、完成した第１週を見て「客観的に見るのは難しかった」と感想を語った。

上坂も「（試写を見て）泣いてしまって…。いろんな人が携わって１つの作品を作り上げている。その一員に自分もなれているという実感が一気にわき上がってきた」と強い思いを口にした。

「風、薫る」は田中ひかる氏著の「明治のナイチンゲール 大関和物語」が原案。明治期の「トレインドナース（正規の訓練を受けた看護師）」として実在した人物をモチーフに、主人公・一ノ瀬りん（見上）と大屋直美（上坂）が成長を続けていく物語となる。

見上は「第１週、第２週ぐらいまではものすごい速さで物語が進むが、看護師になる決断をするのに、すごく大事な週。見逃さずにしっかり見ていただけたら」と見どころを説明していた。

看護師の社会的地位も低かった時代。以前から「医療従事者への感謝はあった」と話す見上は「リスペクトがさらにわいた。その覚悟を余さずに演じられるようにしなくてはいけない」と演じる上での意気込みを示す。

一方の上坂も「顔つきが変わったねと言われる。自分では無意識なので不思議な気持ち」と自らの変化を喜んだ。「２人でいるからこそ、できることが広がっていく。そういう関係性を見ていただけたら」と見上。見る人の心に染み入る、そんな１日の始まりを、作品を通して作っていくことを誓った。