韓国の人気ボーイズグループ「ＲＩＩＺＥ」のメンバー・ＳＨＯＴＡＲＯ（２５）と、日本を代表するＨＩＰＨＯＰダンサーで世界レベルで活躍する「ＲＵＳＨＢＡＬＬ」のＫＹＯＫＡ（２９）が、トヨタ自動車の「ハイエース」とトップダンサーがコラボする企画「ＴＯＹＯＴＡ『ＨＩＡＣＥ ＤＡＮＣＥ ＳＥＳＳＩＯＮ』」の最新ムービーで初共演を果たした。マットブラックに装飾されたハイエースをバックに、見事なパフォーマンスを披露している。

日本が世界に誇るダンサー同士による夢の競演。この「ＴＯＹＯＴＡ『ＨＩＡＣＥ ＤＡＮＣＥ ＳＥＳＳＩＯＮ』」は、トヨタ自動車がＳＴＡＲＢＡＳＥと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出すプロジェクト「Ｄｒｉｖｅ Ｙｏｕｒ Ｔｅｅｎａｇｅ Ｄｒｅａｍｓ．（ＤＹＴＤ）」の中の企画で、ＤＹＴＤのアイコンである「マットブラックのハイエース」を中心に、若い世代のカルチャーにどのようにしてＴＯＹＯＴＡが受け入れられるか、ＴＯＹＯＴＡとして新しいチャレンジをしていくプロジェクトだ。

具体的には、９０年代ヒップホップファッションや、車を活かしたダンス、世界観にマッチする音楽などが融合された映像を配信。これまで数々の実力派ダンサーやアーティストを起用し、話題となった。

今回はその第４弾。ＫＹＯＫＡが中心となり「普段は見ることができないＳＨＯＴＡＲＯのダンススキルをいかに引き出すか」をテーマに振り付けたダンスは、繊細な動きと力強い動きのコントラストが印象的な作品に。ハンドルを回すような遊び心のある動きや、初共演とは思えない息の合ったペアダンスなど、魅力たっぷりに仕上がった。ほかにもハイエースとダンスという異なる要素が調和した映像も多く登場しており、二人は「１０代のころの童心に返ったような気持ちで参加できた」とノリノリだった。

初共演を終えＳＨＯＴＡＲＯは「楽しい時間でした。新しいダンススタイルにも挑戦でき、とてもいい経験になった」と手応えを強調。ＫＹＯＫＡも「初共演とは思えない良い空気感で踊れた。ぜひＳＨＯＴＡＲＯくんの真っすぐなダンスをご堪能あれ！」と、アピールした。