巨人の阿部慎之助監督（４６）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。石塚裕惺内野手（１９）に「熱男」指令を出した。若き才能に求めるのは存在感。「何でアピールしていくの？若さでしょ」と注文を付け、グラウンドでの振る舞いを含めた姿から、変身することを促した。

１０日に宇部で行われるソフトバンクとのオープン戦は若手主体でオーダーを組む方針。石塚は「８番・三塁」で先発予定だ。ここまで６試合で打率・１４３と苦しんでおり、７日のオリックス戦では見逃し三振。試合後、指揮官は「１球も振れなかったのはちょっと悲しかった」と嘆いた。

この日、改めて石塚に言及。伸びしろ十分な若手だけに「ばかすか打てといったって無理じゃん」と言う。だからこそ、考えてほしいのは貢献の形だった。「練習でどこにいるかわからない。マッチ（松田宣浩）みたいにずっと『わあー』とか言っていればいいんだよ。それで存在感を出すしかないから」。声、積極性は今できる最大の武器だと説いた。

ＷＢＣで大谷が「熱男」を披露するなど、みなが知る元気印の象徴がある。グラウンドで埋もれていては意味がない。１９歳の殻を破る挑戦が始まる。