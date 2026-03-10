阪神の藤川球児監督（45）が9日、ファームへの「短パン」導入構想を明かした。近年の深刻な酷暑を考慮し、昨季から1軍に導入した「クールビズ練習」を球団全体へ波及させることが狙い。選手ファーストの組織改革を、就任2年目も推し進める構えだ。この日は、東京都内で開催されたJERAとセ・リーグ6球団による「灯セ、みんなで。」プロジェクトの記者発表会に出席した。

1軍の次は2軍だ。藤川監督が新たな改革の一手を示した。「短パン練習」を1軍だけの特権にしてはいけない。セ・リーグ公式戦に特別協賛する発電会社JERAとセ6球団によるクリーンエネルギー啓蒙（けいもう）プロジェクトの発表後、自軍のビジョンを明確に示した。

「ファームも取り入れなければいけない。老舗球団ですから、ファンの方々のご理解を得なければ、という思いが球団にはあるんでしょうけど、現場としてはどう考えても1軍も2軍も全てでやらなければ。しかも、ファームの方がやるべき必要が多い。短パンが1軍だけの“サービス”と捉えられている時点で、時代錯誤ではあると思います」

球団創設90周年の昨季、自らの手で重い扉をこじ開けて導入した「クールビズ練習」は球団全体で等しく取り組むべきもの。日中の活動が多いファームにこそ必要性は高いと訴えた。「服装の乱れと判断する方もいらっしゃいますから。そうではないということを認知していただかなければいけない」と語る通り、気候変動という現実に対応できていない議論に本質はない。軽装で暑さを和らげ、より技術習得に励める環境を用意する。合理的な「クール育成」の実現が、現場が求める正解なのだ。

球団は「仕事着」としての位置付けや、裂傷の誘発、ダイビングキャッチ、スライディング技術の低下などを心配して、ユニホーム以外の着用に難色を示してきた経緯がある。しかし、牙をむく昨今の酷暑は選手への負担があまりに大きく、昨季の1軍では軒並み好評だった。優勝という結果が球団の懸念を払拭したのなら、今後、球団に委ねた判断が変わる可能性がある。

今季はもともと組まれていないが、会見では、来季以降の主催試合で6月後半以降のデーゲーム回避を徹底したい考えも明かした。就任1年目から続く選手ファーストの姿勢を、この先も緩めることはない。 （倉世古 洋平）

≪藤川監督の改革≫

▽禁煙 就任直後の24年11月から実施。健康増進やパフォーマンス低下の防止が理由。甲子園球場のクラブハウスなどの喫煙スペースがなくなり、ビジター球場でも同様のルールを適用。

▽外食禁止 春季キャンプでは23歳以下の選手と選手寮「虎風荘」を住まいとする選手は原則として外食禁止に。「プロスペクト（有望株）の選手は栄養管理をされている」と説明。

▽移動時も暑さ対策 ビジター時にホテルから球場までの往復で着るチームウエアと、遠征移動の際のポロシャツを導入。

▽かけ声 守備で飛球を追う際の発声を「OK！」から「I got it！（自分が捕る）」を略した「ガリ！」で統一。遊撃候補でディベイニーが加わったことや、国際化も見据えた戦略。