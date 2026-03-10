阪神・伊原が今季から、新マットレスを導入してシーズンを迎える。開幕ローテーション入りを狙う2年目。フル回転のシーズンにすべく、パフォーマンスに直結する睡眠の質向上に目をつけた。

「私生活から見直すべきところがあるんじゃないかと。やっぱり寝ることが一番リカバリーにつながるというところで、オーダーしました」

ルーキーイヤーの昨季は、シーズン後半に失速した。6月までに16試合（先発10）で5勝2敗、防御率1・08の好成績だったが、7月以降は12試合（先発7）で0勝5敗、防御率4・15と暗転。疲れを取る重要性、難しさを実感し、マットレス変更に踏み切った。

左腕は公私ともに仲の良い1歳上の先輩・湯浅に相談。そこで薦められたのが湯浅も使うイタリアの寝具ブランド「マニフレックス」の枕とマットレスだった。同ブランドは23年のフランスW杯ラグビー日本代表を直前合宿から本大会終了までサポートしたことでも知られる。実際に数種類のマットレスに寝転び、やや硬めのものをオーダーした。「遠征先のホテルのベッドとかだとどうしても、柔らかいタイプもあって。体が沈むと負担がかかるので」。今季は遠征先にもマットレスを持参予定。いつでも高パフォーマンスが出せるように備える。

同時に発注した枕にもこだわりがある。従来使っていたものより約3〜4センチ低くした。「頭だけ浮かないように。体が真っすぐ、しっかりベッドに密着するような型を選びました」とうなずいた。

8日の巨人戦で先発し4回無失点に抑えるなど、今春の実戦では4試合計9イニングでゼロを並べている。「良い段階を踏めていると思う」。快眠を保ち、年間を通して好調を維持する。