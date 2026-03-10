「練習試合、近江７−４東山」（９日、近江グラウンド）

センバツに出場する近江のプロ注目右腕・上田健介投手（２年）が９日、練習試合に先発した。７日にも登板しており、中１日のマウンド。ＮＰＢ２球団のスカウトが視察に訪れた中、初回は三者凡退で順調に立ち上がった。

二回は先頭の四球から１死二塁のピンチを招くも、後続は打たせて取るピッチングでゼロに。三回は再び３人で料理した。しかし、四回は３連打を浴びるなど打ち込まれ、４回４安打３失点。１四球も全体的にボール先行が目立ち、「しっかりコントロールできるようにしたい」と力を込めた。

小森博之監督（４２）が課題としたのが、ミスがあったフィールディング。「（初戦の）大垣日大さんは小技、足を絡めてきますので」とより守りが大切になってくる。この日は昨年３月に勇退した名将・多賀章仁前監督（６６）も試合を見守った。上田を含めた４人を「鍵を握る選手」に挙げ、「初戦が、甲子園で勝ち上がれるかどうかを左右する。そこでそういった核の選手が大車輪の活躍をするとチームが乗っていく」と期待を込めた。２２日の初戦までは約２週間。命運を握るエースがいい準備を進めていく。