¡Úºå¿À¡Û¥ë¡¼¥«¥¹¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¿·º§À¸³è¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡×¡¡¹Ã»Ò±à¤ÇÍº»Ñ¸«¤»¤ë¤Ù¤¯µ¤¹ç½½Ê¬
¡¡ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬°¦¤¹¤ë¿·ºÊ¤Î¤¿¤áÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡£¹Æü¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡££³Æü¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ£µ²ó¤ËÅÐÈÄ¡££±²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈËþÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê£¸Æü¡Ë¤ÇËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê´ÑµÒ¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Áá¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½é¤ÎÀ»ÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ®Ë¾¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇØÈÖ¹æ£´£²¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä°¦ºÊ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤·ÊÆ¹ñ¤È¤Î±óµ÷Î¥¤Ç°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨É×¿Í¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿©»ö¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¬¤»¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÏÌîµå¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¡Ê¤Î»î¹ç¡Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íè¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿º¸ÏÓ¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥ë¡¼¥«¥¹¤ÏÇ®¤¸×ÅÞ¡¢¤½¤·¤Æà°¦¤¹¤ë¿Íá¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾¡Íø¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£