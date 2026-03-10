【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。報道によると、トランプ大統領は戦争が自身の４－５週間というタイムラインを遥かに上回っていると繰り返した。



＊片山財務相

・石油備蓄の放出へ対応を講じることでＧ７で合意。

・中東情勢や金融市場への影響を議論した。

・株式市場や為替を含む日本の市場変動について説明した。

・ホルムズ海峡状況は国際エネルギー市場の安全に極めて重要。

・石油備蓄の放出など必要な対応講じることで一致。

・Ｇ７で緊密な情報共有に努め必要なメッセージを適宜打ち出す。

・Ｇ７は今後もエネルギー市場の動向を注視。

・フランス議長国から近くＧ７エネルギー大臣会合を開催と説明。

・会合でＩＥＡから要請があった。



＊Ｇ７、石油備蓄放出でまだ合意に至らず フランス

Ｇ７は、イランでの戦争を受けた世界的な石油備蓄の緊急放出について、調整がそこまで至っていない。Ｇ７議長国のフランスが明らかにした。

外部サイト