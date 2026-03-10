◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア２―７韓国（９日・東京ドーム）

韓国がミラクル大逆転でマイアミ切符を勝ち取った。１次ラウンド（Ｒ）・Ｃ組の「残り１枠」を巡る一戦は、韓国がオーストラリアに７―２で勝利。２位を確定させ、１位の日本とともに米マイアミでの準々決勝進出を決めた。勝った韓国はオーストラリア、台湾と２勝２敗で並んだが、この試合で「５点差以上をつけ、２失点以下での白星」という厳しい条件を満たし、失点率で上に立った。

勝利の瞬間、韓国ナインの誰もが勢いよくベンチを飛び出した。激しく体をぶつけ合い、うれし涙を流した。三つどもえの奪い合いとなったマイアミ行きの切符。勝者は韓国だ。客席から「テーハミングク」の大合唱が止まらない。柳志ヒョン監督は瞳を潤ませ、頼もしい選手たちを見つめた。

「選手の姿勢、本気度が１つになり、いい結果につながった。野球人生で一番いい日だ」

ドラマを生んだのは、野球の神様が韓国ナインに課した「５点差以上をつけ、２失点以下で勝つ」という過酷なミッションだ。７回を終え、６―１と条件を満たした。だが８回、６―２と４点差に追い上げを許した。９回、執念で１点をもぎ取った。最後は７―２。全てがギリギリだった。

指揮官は言う。「その中でも『２失点以下』が難しい条件だった」。初回、先発の孫珠瑛がコンディション不良で降板。だがその後の６投手が必死にタスキをつないだ。柳監督は「若い投手陣がストレスに打ち勝った」と強い心身をたたえた。

名古屋生まれのキャプテンが、大きな仕事をした。元中日の李鍾範を父に持つ李政厚だ。どうしても１点がほしい９回１死一塁、投手のグラブをかすめるゴロが、遊撃手の二塁悪送球を誘発。続く安賢民の中犠飛を生んだ。その裏の１死一塁では、右中間を破りそうな当たりをスライディング好捕。ゲームセットの瞬間、グラブで顔を覆って泣き崩れた２７歳に、柳監督は「トライして捕るのはさすがだ」と最敬礼した。

韓国は第１回ＷＢＣで４強、第２回は準優勝と創成期を先導した。だが直近３大会ではいずれも１次Ｒ敗退。そんな屈辱から見事に復活した。「長年の願いがかなった」と感無量の指揮官。「マイアミに行くぞ」というメッセージが込められた「飛行機ポーズ」で呼び込んだ、東京Ｄの奇跡。手ごわい韓国が、ＷＢＣに帰ってきた。（加藤 弘士）

◆オーストラリア、９回痛恨悪送球

２大会連続の準々決勝進出を逃した。２位確定を目前にした９回１死一塁で、ゴロを捕球した遊撃手・デールが二塁へ悪送球。一、三塁とピンチを広げ、中犠飛で７点目を失った。敗退が決まると選手たちはベンチで頭を抱えてうつむくなど、ショックを隠し切れず。試合後、ニルソン監督は「まだまだ成長しなきゃいけないと分かった大会だった。何を言っても負けは負け」と受け止めた。

◇Ｃ組２位通過 韓国がオーストラリアに７―２で勝利。台湾を含む３チームが２勝２敗で並んだ。

３チーム以上が同じ勝敗となった場合の順位は、当該チーム間による対戦成績、失点率（失点／守備のアウト数）、防御率、打率、抽選の順。この３チームは当該間の勝敗も１勝１敗のため、失点率で順位決定。

アウト―失（失点率）

韓国５７―７（０・１２）

オーストラリア５４―７（０・１３）

台湾５４―７（０・１３）

最も数字の低い韓国が２位となった。