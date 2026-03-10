阪神の藤川球児監督（４５）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。セ・リーグ６球団の監督が集結した中で、プロ野球界の近未来を紡ぐために私案を語った。以下、主な一問一答。

−夏場の週末ナイター開催。選手が試合をする環境としても大事だ。

「もし緊急のことがあって救急車を使用したりとか、そういうケースもありますから。その可能性を増やしてはいけないと普通に思いますよね。それは時代とともに変化させなきゃいけないところですよね」

−昨年は夏場に短パンを導入。今年、新しいことにチャレンジすると。

「ファームまで取り入れることが、まずやらなければいけないことです。どうしても老舗球団ですから、たくさんの世代にファンの方がいらっしゃる。ファンの方々のご理解を得なければ、という球団の思いがあるのでしょう。現場としては、どう考えても１、２軍全てでやらなければ。しかもファームの方がやるべき必要性が大きい」

−ファームから少しずつ変えていきたい。

「ファームも１軍もないでしょ、という話をしたいんですけど、どうしても世代が合わない。僕らがちょうど中間世代。服装の乱れと判断する方もいらっしゃいます。そうではないということを認知いただき、進めていかなければいけない。ちょうどこの世代はそういう世代になります」

−今年はビジターでハーフパンツ着用ＯＫか。

「他球団はやっていますが、タイガースの場合は球団との調整ですね。１時間の練習でユニホーム姿を見たいという世代のファンの方もいらっしゃる。そういう決定事項ではあるのでね」

−今後、調整する。

「球団が決めることだとは思いますね」