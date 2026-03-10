開催：2026.3.10

会場：ダイキン・パーク

結果：[イギリス] 8 - 1 [ブラジル]

WBCの試合が10日に行われ、ダイキン・パークでイギリスとブラジルが対戦した。

イギリスの先発投手はＢ・ベック、対するブラジルの先発投手はＥ・サワヤマで試合は開始した。

5回表、9番 Ｇ・カルモ 2球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでブラジル得点 GBR 0-1 BRA

5回裏、7番 Ｉ・ルイスＪｒ． 初球を打ってライトスタンドへのホームランでイギリス得点 GBR 1-1 BRA、2番 Ｈ・フォード 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイギリス得点 GBR 2-1 BRA、3番 Ｊ・チザムＪｒ． 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでイギリス得点 GBR 3-1 BRA

6回裏、7番 Ｉ・ルイスＪｒ． 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでイギリス得点 GBR 4-1 BRA

7回裏、6番 Ｍ・コパーニアク 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでイギリス得点 GBR 6-1 BRA

8回裏、3番 Ｊ・チザムＪｒ． 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでイギリス得点 GBR 8-1 BRA

試合は8対1でイギリスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイギリスのＧ・ギルヒルで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブラジルのＴ・ダシルバで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

