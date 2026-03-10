BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[ヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソン] 1 - 2 [アレクサンダー エルラー / アンドレア ババソリ]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第6日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、第8シードのヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソンとアレクサンダー エルラー / アンドレア ババソリが対戦した。

第1セットはヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソンが7-6で先取。第2セットはアレクサンダー エルラー / アンドレア ババソリが7-5で奪い返すと、第3セットもアレクサンダー エルラー / アンドレア ババソリが10-8で制し、アレクサンダー エルラー / アンドレア ババソリがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 05:02:06 更新