“世界２位”ヤンなでトリオが集結！ 20歳DFがアメリカ移籍「『やる気！元気！白垣！』で頑張ります！」
20歳DFがアメリカに飛び立つ。
セレッソ大阪ヤンマーレディースは３月９日、白垣うのがノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）へ完全移籍することを発表した。
セレッソのアカデミー出身で、世代別代表の常連でなでしこジャパンでもデビュー済みの俊英は、クラブの公式サイトを通じて移籍を報告。「背中を押してくれたスタッフ、チームメイトのみなさんにはとても感謝しています。サポーターの皆様の熱い応援が私の力になりました。本当にありがとうございました」と伝える。
「セレッソ大阪でプレーしたこの９年間を生かして、新しい環境になっても『やる気！元気！白垣！』で頑張ります！これからも応援よろしくお願いします」
ノースカロライナ・カレッジと2028年までの３年契約を締結。P-１ビザとITC（就労許可証）の取得後、チームに合流する予定だ。
新天地には、2024年のU-20女子ワールドカップで準優勝したヤングなでしこのチームメイトでもある松窪真心、小山史乃観が在籍。日本人トリオの活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
