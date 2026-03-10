米国とイスラエルによるイランへの攻撃は、軍事施設にとどまらない。

対するイラン側も、周辺国の米軍基地を無人機などで攻撃し続けている。市民の犠牲者は増える一方だ。

国際社会は、米国とイランの双方に自制を求めねばならない。

日本も、イランの攻撃を批判しているだけでは物足りない。

国連の場などを活用し、戦火が広がらないように働きかけを強めるべきだ。中東で影響力を持ち、かつ親日国であるトルコをはじめ友好諸国と協力し、休戦の道を探ることが必要だ。

米国とイスラエルによるイランへの攻撃開始から、３月９日で１０日が経過した。

米国は、イランの軍事力を完全に破壊するまで戦闘を続ける、としている。これに対してイラン側は、少なくとも６か月間、戦闘を継続できる、との声明を発表した。戦闘が歯止めを失ったまま長期化する恐れが強い。

こうした中、日本政府は、イラン周辺国の在留邦人の退避に力を入れている。

９日にはカタールの邦人約２００人を陸路でサウジアラビアに避難させた。邦人は、サウジから、日本政府が手配したチャーター機で帰国する予定だ。

政府は、情勢がさらに悪化した場合に備え、自衛隊の輸送機をモルディブに派遣した。邦人保護に万全を期してほしい。

日本の船舶も影響を受けている。原油輸送の要であるホルムズ海峡はイランによって封鎖されたという。このため日本関係のタンカーなど約４０隻が現在、ペルシャ湾内で待機を強いられている。

政府は船員の安全はもとより、食料などの確保にも注意を払ってもらいたい。

一方、高市首相は、来日したカナダのカーニー首相との首脳会談後の夕食会で、ホルムズ海峡を封鎖したことなどを理由としてイランだけを「非難」したという。

米国などによる今回の攻撃は国際法違反の可能性が高い。にもかかわらず首相がイラン側だけを問題視したのは、米国との関係を悪化させたくないからだろう。

だが、日本が国際社会で信頼を得ているのは、平和や「法の支配」など普遍的価値を踏まえて外交を展開してきたからだ。

首相は近く行われる米国でのトランプ大統領との首脳会談で、中東の平和と安定が国際社会全体にとって重要であり、「法の支配」を守ることが不可欠であると、率直に説くべきである。