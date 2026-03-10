イラン情勢の緊迫で原油価格が１００ドルを突破した。

原油高が長期化すれば、日本経済への打撃は甚大になる。政府は、後手に回らぬように対策を練るべきだ。

代表的指標の米原油先物価格が８日急騰し、一時、１バレル＝１１９ドル台をつけた。１００ドルを突破するのはウクライナ危機後の２０２２年７月以来となる。市場では、０８年７月につけた最高値の１４７ドルを超えるとの見方もある。

９日の日本市場では、日経平均株価が一時、４２００円下げるなど株、円、債券がいずれも下落するトリプル安に見舞われた。景気の先行きには、急激に不透明感が高まっている。

懸念されるのは物価高が加速することである。原油高は電気代や物流費を押し上げ、食料品価格に跳ね返る。原油から直接作られるプラスチック製品や洗剤、包装材などの価格も上昇する。

消費者心理が一気に冷え込む状況は避けねばならない。

高市首相は、衆院予算委員会で原油価格の急騰に対し、「先週前半から検討に入っている。遅すぎることなく対策を打つ」と述べた。原油市場の動向を精査し、効果的な施策を講じてもらいたい。

原油高が長期化すれば、電気・ガス代の補助も課題になっていくだろう。現在の補助が、４月分から切れるためだ。

多くの火力発電所で使われる液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格は、原油価格におおむね連動する。夏以降の家庭向けの電気・ガス料金が値上がりする可能性は高い。

今後、ガソリン価格の高騰への対処が求められる可能性もあるだろう。２３年には１８０円台半ばの過去最高水準まで上昇し、政府が補助金を出して支援した。

昨年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、先月下旬は１リットル＝１５０円台後半だった。だが、イラン情勢の緊迫が続けば、２００円を超えるとの予測も出ている。

石油備蓄をどのように活用するか。検討の必要もあろう。日本は１９７０年代の石油危機の教訓を踏まえ、供給の途絶に備えて、２５４日分の石油備蓄がある。

具体的には輸入量の１４６日分（４１１２万キロ・リットル）を国家が備蓄し、国内消費量の１０１日分（２８４８万キロ・リットル）を民間が在庫として持っている。このほか産油国との共同備蓄が７日分ある。

先進７か国（Ｇ７）は共同で備蓄放出を検討している。日本は国際連携の重要性を踏まえて、丁寧な意思疎通を図ってほしい。