立憲民主党は、地方議員の中道改革連合への合流を当面見送り、来年春の統一地方選で独自候補を擁立する方向で調整に入った。

公明党も統一選に独自候補を擁立する方針を固めており、立民は２９日に予定している党大会で対応を決定する。

立民の水岡代表は９日の記者会見で「立民に所属する多くの仲間が力を発揮できることを重要視し、応援したい」と述べ、立民の地方議員らを支援する考えを示した。水岡氏は「立民がその時点（統一地方選）までは存続することを暗に意味している」とも述べた。

立民は、中道改革の衆院選惨敗を受け、執行部が地方議員や都道府県組織などとの意見交換を重ねている。９日は党員らからオンラインで意見を聴取した。地方議員からは、統一選は「立民で戦いたい」との声が続出しており、幹部の一人は「地方議員を無理やり、中道改革に合流させるわけにもいかない」と語る。

公明も地方議員の合流を当面見送る方針で、１４日の臨時党大会で方針を公表する予定だ。立民、公明はそれぞれ統一選で候補者を擁立しつつ、中道改革を含む３党で連携強化策も検討していく見通しだ。