俳優の山崎賢人（31）は9日、大阪市内で開かれた映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（監督片桐健滋、13日公開）の公開直前試写会で山田杏奈（25）とともに舞台あいさつに登壇。「襲撃編に向かって皆で走ってきて。ホントにメチャクチャおもしろいです。アクションあり、サスペンスあり、コメディもあり、グルメもあり。楽しんでください」と声高にPRした。

24年1月の映画第1弾、ドラマに続く映画第2弾。明治末期の北海道が舞台で、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーだ。厳しい大自然の中で魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが人気だ。山崎は主人公の元兵士・杉元佐一役で、杉元と共に埋蔵金を探す旅をするアイヌの少女・アシリパを山田が演じる。

強さとともに優しさを兼ね添えた役の山崎。撮影の合間には他の出演者とダンベルの取り合い。「部活の合宿みたいに鍛えながら撮影してました」と少しでもパンプアップした筋肉隆々の姿を見せたがったそうだ。山田も「囚人700人を相手にどんどん進むシーンは大迫力。不死身な感じがした。心がガッと持って行かれるシーンでした」と迫力満載のシーンを振り返っていた。

また、前作で山崎、山田の2人がキャンペーンでサプライズ訪問した箕面自由学園（大阪府豊中市）から、同名のチアリーダー部「ゴールデンベアーズ」が逆サプライズで集結。客席では黄金の文字で「3・13 ゴールデンカムイ」と作り、2人にエール。山崎は「2年ぶりにお会いできてうれしい」と感謝していた。

舞台あいさつに先立って、大阪城公園（大阪市中央区）のお堀で大阪城御座船に乗船して写真撮影。「船に乗ってあの角度から大阪城を見ることはなかなかできない。格好良かったです」と大喜び。山田は「大阪城、人生で初めて見ました」と目を細めていた。