侍ジャパンはプールC1位通過決定

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利して3連勝とし、1位通過を決めた。「天覧試合」となった一戦、オーストラリアは天皇陛下にユニホームを献上し、ファンから様々な声が上がった。

8日の日本-オーストラリア戦には天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが来場された。野球国際試合の「天覧試合」は1966年11月6日の全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶりとなった。

オーストラリアはチーム公式Xを更新。背番号「14」のニルソン監督のユニホームを天皇陛下に献上したことを報告。ユニホームには英語で「with respect and honor, I am thankful to have you attend our game verse team samurai.」（敬意と名誉とともに、侍ジャパンと我々の試合にあなた方が来場してくださったことに感謝申し上げます）と記されていた。

X上のファンも反応。「並外れた粋な振る舞いだ」「素晴らしい試合、素晴らしい友情だね！」「放送で実況が説明していてビックリしたよ」「なんと品のある振る舞いだ」「リスペクトだ」などの声が上がった。

試合後は天皇、皇后両陛下と愛子さまが手を振られた。大谷翔平ら日本ナインが帽子を取って貴賓席を見上げれば、オーストラリアナインもベンチ前で同様に帽子を取り、貴賓席を見つめていた。



（THE ANSWER編集部）