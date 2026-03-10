巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が９日、阿部監督の「真っすぐに自信を持って投げて」という指令を体現すると誓った。１０日のソフトバンク戦（宇部）で先発し、４〜５イニングを投げる予定。「真っすぐはしっかり腕を振って投げられているので、継続していきたい」と、直球中心で勝負する。８日にはＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦（東京Ｄ）をテレビ観戦。大先輩のロッキーズ・菅野智之投手（３６）の姿を目に焼きつけ、練習の糧にした。

自慢の直球を武器に、昨年の日本一チームに立ち向かう。「ここまで腕を振ってしっかり投げられているので、継続できたらいいなと思います」。ＭＡＸ１５２キロだが、２月の時点で既に自己最速まであと２キロと迫る１５０キロを複数回記録。仕上がってきたストレートで、打者と対峙（たいじ）する。

阿部監督の指令を体現する。指揮官は７日のオリックス戦（京セラＤ）終了後、投手陣に「自分の真っすぐを信じて投げてほしい」と指示。Ｇ球場で残留練習に参加していた左腕は、杉内投手チーフコーチからその言葉を伝え聞いた。「キャンプ中からずっと言われていること」と以前から意識していた直球の質。指揮官が課したミッションを達成すべく、さらに磨きをかけていく。

２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たして以来、練習試合、オープン戦と計４登板で８イニング連続無失点を継続中だ。「ゼロでいけたらいい」と連続記録の更新を狙うが「あまりこだわらないように、変に意識しないように」と、あくまでも目の前の打者との勝負がメイン。一人ひとりの打者と向き合った先に、記録の更新と、開幕ローテの座が待っている。

連日のＷＢＣは、夕食中に寮で欠かさずチェック。中でも目を奪われたのが、８日のオーストラリア戦で先発し、４回零封の好投を見せた菅野だった。ともにドラフト１位という共通項を持つ大先輩の投球には「やっぱり、コントロールがいいですし、すごく安定していた」と思わずくぎ付け。「改めて、すごいピッチャーだと思いました」。自身も安定感が持ち味。日の丸を背負って戦う大先輩の姿を、練習の活力にした。

同じ中国地方の広島出身だが、宇部を訪れるのは初めて。慣れない球場での登板になるが「社会人の時は、そういうところばかりだった」と経験値は十分だ。この日はＧ球場で練習し、午後に飛行機で移動。「前回（２８日）良かったので、いいところは変えずにやっていきたいと思います」。着実に進化を遂げる即戦力ルーキーが、満を持してマウンドに立つ。（北村 優衣）

〇…巨人はソフトバンク３連戦で、新戦力も含めた先発陣がローテの座へそれぞれアピールする。１０日はドラフト１位・竹丸が先発。１１日（みずほペイペイ）の先発はウィットリーで、２番手に戸郷が登板。１２日（同）はドラフト３位・山城が先発する見込みとなった。