オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、「マリンの強風」を心待ちにした。メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕は、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に登板予定。時に風速１０メートル以上の暴風が吹き荒れることで知られる、同球場での初登板を前にも「毎回、新しいところで新しいことをするのは、楽しみのひとつ。（米国でも強風の中で）投げたことがある。そこも適応しなければいけないところだと思うので全然、問題ない」と笑顔を見せた。

前回登板となった４日の広島戦（京セラＤ）では、２番手で４回を１安打無失点、４奪三振。５０球をテンポよく投げ込んだ。「まだまだ調整段階なので、球数を前回よりも多く投げるというところだけを意識したい」と、今回は７０球程度がめど。「マウンドによって高かったり、低かったりの違いはあるけど、それにアジャストするのも自分の仕事。『マウンドはマウンド』で、１８メートルの距離は変わらない。自分ができることをしっかりやる、ということに集中したい」と、敵地でも信念を貫く。