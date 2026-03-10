◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）

西前頭筆頭・義ノ富士が大関・安青錦を寄り倒し、初白星を挙げた。初土俵から１１場所連続勝ち越し中のホープが、横綱昇進が懸かる大関を破り、目標の新三役に弾みを付けた。３場所連続制覇を狙う安青錦は初黒星。横綱・大の里は新小結・熱海富士に寄り切られ、昇進後初となる初日から２連敗。横綱・豊昇龍は東前頭筆頭・若隆景を送り出して２連勝とした。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

義ノ富士の勝負勘がさえ渡った。安青錦に右の下手を取られ、低い姿勢で食らい付かれた瞬間、危機を察知した。「止まったらダメだ」。相手を起こしにかかり、すかさず左の上手出し投げで振って崩すと、一気に寄り倒した。初日黒星から立て直し「攻め続けた。昨日負けていたので、勝ちたかった」と胸を張った。

綱取りを目指す安青錦に幕下時代を含めて４勝１敗と“キラー”ぶりを発揮した。先場所は逆転の首投げで初黒星を喫した反省も生かし、腰の高さや距離感など細部を意識。「土俵際もしっかりいった」と連敗は許さなかった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「出し投げがうまかった。こういう義ノ富士もあるんだなと思った」と引き出しの多さに目を細め、高田川審判長（元関脇・安芸乃島）も「動きと馬力、うまさが存分に出た」と絶賛した。

場所前の２月中旬。部屋の旅行でタイ・バンコクに３泊４日で滞在し、人生で初めて象の背中に乗った。簡易的な作りの椅子にまたがると、想像以上の高さに最初は恐怖心を感じたが、「歩き出したら全然かわいかった」。また、虎を触りながらの写真撮影にも挑戦。大型動物を相手に度胸を養い、今場所の土俵に上がっている。

先場所は千秋楽で初土俵から１１場所連続の勝ち越しを決めたが、番付運に恵まれず、西前頭筆頭に据え置きとなった。兄弟子の熱海富士は新三役に昇進。「部屋としては新三役でかなり盛り上がってうれしい。自分も続きたい」と刺激を受け、目指す地位への思いを新たにした。「２場所連続優勝で綱取りが懸かっている大関に勝てたので、自分も頑張らないといけない。守りに入らず、思い切りいきたい」。存在感を際立たせた初白星から勢いに乗っていく。（林 直史）